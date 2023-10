Speciale scuola: Comune Roma, su Oepac nessun allarme, risorse garantite per servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun allarme sul servizio Oepac: tutte le ore rivolte ai bambini e alle bambine saranno garantite. "Il servizio Oepac, su cui il Comune di Roma ha scelto di fare un investimento particolarmente significativo per lo specifico valore a garanzia del diritto allo studio delle bambine e dei bambini con disabilità, è una priorità dell'amministrazione". A dichiararlo in una nota sono l'assessora alla Scuola di Roma Capitale, Claudia Pratelli, e la vicesindaca e assessora al Bilancio, Silvia Scozzese. "Proprio per questo dallo scorso anno è stata attivata la sperimentazione di un nuovo modello di erogazione del servizio, basato sul sistema di accreditamento, che ha consentito maggiore protagonismo delle famiglie nella scelta degli organismi erogatori, un significativo aumento delle ore erogate, nonché la valorizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici: misure che hanno determinato un incremento molto rilevante della spesa da parte dell'amministrazione, che confermiamo per i prossimi anni proprio in virtù del valore del servizio - aggiungono le assessore -. Naturalmente la sperimentazione è oggetto di costante monitoraggio e manutenzione e come sempre le risorse vengono integrate in corso d'anno in base ai fabbisogni in modo da garantire tutte le ore occorrenti ai bambini e alle bambine in base agli specifici piani individuali. Preme sottolineare che tale servizio, il più generoso d'Italia quanto ad ore erogate e per il quale Roma Capitale assicura risorse importanti, riceve un contributo statale ridicolo rispetto all'entità della spesa: su 90 milioni investiti, lo Stato ne copre soltanto 4, finanziando il servizio per appena mezz'ora a settimana", concludono.