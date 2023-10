Speciale scuola: Sasso (Lega), anticipo risorse è aiuto importante per lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Positivo che al ministero dell'Istruzione si stia lavorando per far avere ai lavoratori della scuola, tra fine novembre e gli inizi di dicembre, un anticipo delle risorse legate al rinnovo del contratto 2022/2024. Un piccolo aiuto che si aggiunge all'impatto della riduzione del cuneo fiscale e che può fare davvero la differenza, soprattutto in un momento di ristrettezze economiche. La Lega si conferma ancora una volta attenta e vicina ai bisogni di chi ogni giorno è chiamato a formare i nostri ragazzi e a far funzionare tutto il sistema scolastico. Grazie al ministro Valditara per il lavoro e per l'impegno concreto e costante". Lo dichiara il deputato della Lega e capogruppo in Commissione Istruzione Rossano Sasso. (Rin)