Speciale scuola: Abruzzo, assegnati oltre quattro milioni di euro per libri di testo alle famiglie

- Alla Regione Abruzzo sono stati attribuiti i seguenti importi: 3.657.368,50 euro per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all'obbligo scolastico (scuola secondaria di primo grado e il primo e secondo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado) e ‪1.221.181,80 euro per gli studenti della scuola secondaria superiore, quindi per quelli del terzo, quarto e quinto anno di corso della scuola secondaria di secondo grado. I Comuni dovranno trasmettere al Servizio Istruzione e Università della Regione l'apposito modello improrogabilmente entro e non oltre il termine ultimo del 30 aprile 2024. (Gru)