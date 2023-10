Suppletive: Cappato, Galliani in tv contro le regole della campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Sulle reti Mediaset "vediamo Galliani in tutte le salse per gli eventi sportivi. Non si può fare, è contro le regole della campagna elettorale". Lo ha affermato Marco Cappato, candidato per le suppletive a Monza. "Mi auguro - ha continuato Cappato - di non vedere in pieno silenzio elettorale questo spettacolo di violazione delle regole". Inoltre "mi sarebbe piaciuto potermi confrontare direttamente con lui. Sicuramente seguire dei ragionamenti così dozzinali come quello per cui noi saremmo a favore della morte e lui delle cure, capisco che la si possa pensare diversamente, ma almeno tra avversari in politica si dovrebbe riconoscere che gli obiettivi sono simili. Poi si trovano strade diverse per perseguirli". Sulle cure "questo è il nostro ventesimo congresso e qui ci battiamo per i diritti di persone con disabilità, per le cure palliative e per l’assistenza domiciliare. E allora mi chiedo cosa ha fatto il senatore Adriano Galliani quando era in Senato per le cure di cui parla ora? So che era uno dei senatori più assenti". E allora "forse ci vorrebbe più rispetto per gli elettori che dovrebbero poter scegliere mettendo a confronto delle proposte, non delle battutine che non valgono nulla", ha concluso Cappato. (Rem)