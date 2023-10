Roma: Diaco (M5s), albero caduto a ponte Marconi, sotto Gualtieri pericolo costante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamane un albero è caduto in zona Ponte Marconi nel Municipio Roma XI, vicino al canile comunale e in prossimità del mercato Macaluso. Solo per miracolo o per un caso fortuito non c'è scappato il morto: non è possibile che un albero cada in piena piazza del mercato durante l'ora di punta". Lo dichiara in una nota il vicepresidente della commissione Ambiente di Roma Capitale Daniele Diaco, del Movimento 5 stelle. "Occorre avviare procedure urgenti rispetto alle mancate potature delle alberature, tanto più che a pochi passi c'è un asilo nido e a 100 metri, in via Cruto, vi è l'ingresso di una scuola elementare che rimane coperto totalmente dagli alberi. Questa è la Roma ai tempi di Alfonsi e Gualtieri: un pericolo costante per l'incolumità pubblica", conclude Diaco.(Com)