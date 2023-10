Ex Ilva: Fim Cisl, grazie alla lotta un primo importante risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi a Roma la manifestazione nazionale dei lavoratori Acciaierie D’Italia (ex-Ilva) oggi in sciopero di 24 ore in tutti i siti del Gruppo in Italia. Il corteo di oltre 1000 lavoratori ha attraversato le vie della città per arrivare a Piazza dei Santi Apostoli dove si è tenuto il comizio dei segretari generali di Fim, Fiom, Uilm Roberto Benaglia, Michele De Palma Rocco Palombella dopo l’incontro che quest’ultimi hanno avuto a Palazzo Chigi con i capi di gabinetto della Presidenza del Consiglio, del Mimit e del Ministro Fitto. E' quanto si legge in una nota di Fim-Cisl. Il Segretario generale Roberto Benaglia ha espresso "grande soddisfazione per la mobilitazione di queste ore, grazie alla lotta che i lavoratori stanno portando avanti insieme al sindacato oggi abbiamo portato a casa un primo importante risultato: abbiamo rimesso al centro dell’agenda di governo la principale vertenza del Paese. Palazzo Chigi non solo ci ha ascoltato, ma ha deciso di coinvolgerci nella trattativa in un percorso sul futuro dell’ex-Ilva. Il governo venendo incontro alle nostre richieste ha escluso sia l’amministrazione straordinaria che la chiusura dell’azienda. Il governo si è impegnato a convocare un tavolo entro il 7 novembre a Palazzo Chigi e saremo coinvolti nella trattativa con i Mittal. Chi dice che siamo alle battute finali e vorrebbe continuare con la cassa integrazione sbaglia, noi vogliamo lavorare per il futuro di questo polo industriale strategico per il nostro Paese. L’attuale gestione che abbiamo denunciato da mesi rischia di non andare da nessuna parte con i Mittal serve una svolta. Certo – ha concluso Benaglia - è ancora tutto da fare ma siamo sulla strada giusta chiediamo al governo di ascoltare e assumere le nostre ragioni e proposte in tema di investimenti, impianti, salvaguardia dell’occupazione e decarbonizzazione". (Rin)