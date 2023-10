Milano: Frassinetti (Fd'I), 20 ottobre diventi giornata dedicata a bambini vittime guerre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mai come quest'anno questo episodio terribile ci colpisce, viste le tragiche notizie che ci giungono dal Medio Oriente e che riguardano proprio i minori vittime di gesti crudeli e feroci". Inoltre, per essere degni di onorare la memoria di questi poveri bambini, va raccontata la verità dei fatti e cioè che quella strage poteva essere evitata e le bombe scaricate in mare o in campagna, lontano dai centri abitati. È venuto il momento di istituire la data del 20 ottobre quale giornata di riflessione in tutte le scuole per commemorare i piccoli martiri di Gorla e tutti i bambini vittime di ogni guerra". Lo dichiara l'on. Paola Frassinetti, Sottosegretario all'istruzione e al merito che oggi, nel 79esimo anniversario del bombardamento americano sulla scuola di Gorla, avvenuto il 20 ottobre 1944, dove persero la vita 184 bambini, ha rappresentato il Governo alla cerimonia di commemorazione svoltasi a Milano, nella chiesa del quartiere di Gorla, alla presenza di autorità civili, militari e religiose e di diverse associazioni. (Com)