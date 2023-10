Bosnia: ministro Commercio Federazione, da primo novembre aumento prezzo gas di quasi il 5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo novembre aumenterà del 4,96 per cento il prezzo del gas nella Federazione della Bosnia Erzegovina (entità croata e musulmana del Paese). Lo ha annunciato il ministro del Commercio dell'entità Amir Hasicevic, il quale ha confermato, dopo la seduta odierna del governo, che la richiesta della compagnia energetica della Bosnia Erzegovina, Energoinvest, in qualità di principale distributore di gas, di aumentare il prezzo riferito al quarto trimestre è stata accolta. La decisione da parte di Energoinvest era stata presa sulla base del nuovo prezzo del gas naturale fornito per il quarto trimestre del 2023 dalla compagnia russa Gazprom. (Seb)