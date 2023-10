Migranti: Scholz, limitiamo immigrazione clandestina, troppi irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania limita l'immigrazione clandestina perché riceve “troppi” migranti irregolari. È quanto affermato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al settimanale “Der Spiegel”. Il capo del governo federale ha aggiunto che ora è il momento di “distinguere con più attenzione” nella gestione dei flussi migratori. Da un lato si tratta dell'immigrazione di “lavoratori qualificati”, di cui la Germania “ha bisogno”, e dei richiedenti asilo perché “perseguitati”. Dall'altra, ha evidenziato Scholz, “chi non appartiene” né all'una né all'altra categoria “non può rimanere” in territorio tedesco. Scholz ha proseguito elencando le misure con cui il suo esecutivo intende ridurre le cifre dell'immigrazione irregolare. In primo luogo, Georgia e Moldavia sono state classificate come Paesi di provenienza sicuri per i rimpatri. Vi sono poi il rafforzamento delle frontiere esterne dell'Ue e l'accordo tra gli Stati membri sul Sistema europeo comune di asilo (Ceas), con i Paesi di primo arrivo che registrano i profughi, invece di lasciarli andare “semplicemente verso la Germania”. Ora, i migranti verranno invece redistribuiti nell'Ue “in maniera solidale”. Nel frattempo, ha infine affermato Scholz, il governo federale ha inasprito i controlli alle frontiere della Germania e vuole ridurre gli “incentivi” all'immigrazione irregolare.(Geb)