Medio Oriente: Sunak arriva in Egitto, incontro con presidente Abdel Fattah El-Sisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha incontrato il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi come parte del suo viaggio diplomatico in Medio Oriente per evitare che la guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas si estenda in un conflitto regionale più ampio. Sunak è da poco arrivato in Egitto con un jet della Royal Air Force, è stato accolto sulla pista da funzionari egiziani prima dell'incontro con Al Sisi. (Rel)