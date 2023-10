Roma: Bonessio (Ev), fermare strage pedoni e ciclisti con campagne e interventi infrastrutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "la strage dei pedoni va fermata e le pubbliche amministrazioni, che sul tema hanno delle grosse responsabilità, devono seriamente iniziare a fare la loro parte". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino di Europa verde, Ferdinando Bonessio. "È indispensabile intervenire su tre direttrici: campagne sociali permanenti di prevenzione, interventi infrastrutturali e attività sanzionatorie - spiega -. Bisogna programmare interventi strutturali di messa in sicurezza delle strade prevedendo una adeguata segnaletica verticale e orizzontale; installare bande rumorose per indurre gli automobilisti a rallentare e attraversamenti pedonali rialzati; introdurre le zone 30 che obbligano i veicoli a moderare la velocità in ambito urbano e che consentono una migliore convivenza con forme di mobilità più sostenibile. Allo stesso tempo - aggiunge - non deve mancare una severa attività di controlli, repressione e sanzioni attraverso l'installazione di un sistema di video sorveglianza e telecamere nei tratti critici, indicati dalle forze dell'ordine, in tutta l'area urbana". (segue) (Com)