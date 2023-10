Roma: Bonessio (Ev), fermare strage pedoni e ciclisti con campagne e interventi infrastrutturali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da ultimo, ma non per importanza - prosegue Bonessio -, le istituzioni hanno il dovere di programmare campagne di comunicazione sociale permanenti e multimediali in collaborazione con i principali stakeholder educativi e della formazione per promuovere una concreta attività di rispetto e di educazione civica. Le campagne di sensibilizzazione non possono essere programmate saltuariamente e magari sull'onda emotiva dei fatti di cronaca. Ma devono diventare una costante nell'attività di educazione e prevenzione alla sicurezza stradale, a tutte le età, per tutelare prioritariamente le fasce più deboli della città come pedoni e ciclisti. L'ingiusta e tragica morte di Francesco Valdiserri lo scorso anno - conclude -, e gli ulteriori attuali decessi, devono indurci a non mollare e a lavorare con sempre maggiore impegno e sinergia per fermare questa vera e propria emergenza che ogni giorno ci propone un tragico bollettino di guerra proveniente dalle nostre strade". (Com)