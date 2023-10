Imprese: Confcommercio Lombardia, autunno incerto preoccupazione per il credito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un contesto di incertezza dettato anche dalla situazione internazionale, "è necessario che le Istituzioni lavorino in modo sinergico per scongiurare crisi e favorire lo sviluppo del sistema economico. Un quadro che pesa anche sulle aspettative delle imprese del Terziario lombardo, preoccupate soprattutto dal costo del denaro, dell'energia e del lavoro, e che rallenta settori strategici per l'economia lombarda come l'export". Lo afferma il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia Carlo Massoletti agli Stati Generali del Patto per lo Sviluppo di Regione Lombardia, con al centro il bilancio preventivo della Regione. I dati dei flussi turistici degli ultimi anni dimostrano come il comparto sia ormai un acceleratore dello sviluppo della Lombardia. Un trend reso possibile grazie a molti fattori, a partire dal richiamo che hanno grandi eventi di caratura nazionale ed internazionale. E guardando nel breve termine, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 rappresentano un'occasione in più alla quale si lavora da tempo. (segue) (Com)