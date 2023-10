Danimarca-Italia: Copenaghen, Stop Wasting Food Dinner presso Residenza italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Giornata mondiale dell’alimentazione l’ambasciata d’Italia ha ospitato presso la Residenza italiana la Stop Wasting Food Dinner 2023. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione Stop Wasting Food, ha visto la partecipazione di Sar la principessa Marie di Danimarca, madrina e partner dell’organizzazione nonché co-autrice del libro “Mad med respekt” (Cibo con rispetto), insieme a Selina Juul, responsabile di Stop Wasting Food. Nel corso dell’evento esponenti della società civile e culturale danese e rappresentanti di organismi internazionali hanno avuto modo di discutere dei molteplici temi legati allo spreco alimentare oltre che delle relative connessioni con la sostenibilità ambientale e la salute. Tra gli ospiti il professor Andrea Segrè, Ordinario di Economia circolare e politiche per lo sviluppo sostenibile dell’Università di Bologna che ha presentato un sistema di misurazione degli sprechi alimentari e introdotto l’app “Sprecometro”. I risultati del progetto pilota per l’uso dello “Sprecometro” in Danimarca sono stati resi noti dal Comitato Pro Scuola di Copenaghen, che lo ha applicato insieme agli alunni dei corsi di italiano come strumento di educazione alimentare ed ambientale nelle scuole. (Res)