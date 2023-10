Innovazione: alla Maker faire Roma le migliori soluzioni per il digitale nelle costruzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dihcube 4 Startup è la prima call per startup lanciata da Dihcube in collaborazione con Deloitte officine innovazione, partner di progetto, che ha selezionato le migliori soluzioni innovative per favorire la transizione verso il futuro digitale del mondo delle costruzioni. È quanto si legge in una nota di Ance. Oggi in occasione della prima giornata della Maker Faire Rome 2023 presenterà le startup “early stage” vincitrici. Si tratta di Ecosostenibile.eu che punta ad accelerare la transizione verso una low-carbon & high-circular economy, Lis startup innovativa per l’ottimizzazione del ciclo di vita degli edifici e urbanizzazione sostenibile, Skimming Bpe per la digitalizzazione ed efficientamento delle fasi cruciali per il settore delle costruzioni come la negoziazione e Toolery per facilitare le imprese edili nell’ordinare materiali permettendo all’ufficio acquisti di monitorare il budget di progetto. (Rer)