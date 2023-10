Sardegna: Coldiretti, bando bovino notizia positiva ma arriva in grave ritardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pubblicazione del bando sul bovino da carne "mette in campo, finalmente, le risorse che da tempo chiedevamo alla Regione. Ma se, da un lato, questa non può che essere una buona notizia per tutti gli allevatori sardi che attendevano questo intervento, dall’altra, sottolineiamo come ancora una volta i bandi regionali vengano pubblicati con grande e grave ritardo. In particolare questo provvedimento era stato adottato dal Consiglio Regionale, con il carattere di urgenza, addirittura 18 mesi fa e rischiava di fallire". Lo sottolineano il presidente e direttore di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu e Luca Saba, commentando l’ultimo intervento regionale che mette in campo circa 8 milioni di euro. L’iter prevede la possibilità di invio delle domande (in forma telematica) sino al prossimo 8 novembre. (segue) (Rsc)