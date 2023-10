Sardegna: Coldiretti, bando bovino notizia positiva ma arriva in grave ritardo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa situazione di incertezza costante sugli aiuti regionali per il mondo delle campagne sarde - aggiungono presidente e direttore - continua a creare danni al mondo degli allevatori e agricoltori isolani e rimarca, ulteriormente, il grande divario che c’è tra i tempi della vita delle imprese e quelli del mondo della politica”, proseguono. Ma sempre in tema di bandi e, soprattutto di ritardi nei pagamenti, Coldiretti Sardegna sottolinea la necessità ormai improrogabile di procedere alla pubblicazione degli interventi che prevedono aiuti in favore degli altri settori agricoli in attesa di sostegno. (segue) (Rsc)