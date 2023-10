Ucraina: ministero Difesa russo, distrutte unità del battaglione Azov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana l'esercito russo ha lanciato quattro attacchi contro le forze ucraine con armi di precisione e droni, distruggendo, in particolare, le unità del battaglione ucraino Azov e mercenari stranieri. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo in un rapporto giornaliero. Il dicastero ha aggiunto che a seguito degli attacchi effettuati dal 14 al 20 ottobre, sono stati distrutti "il magazzino di stoccaggio di droni marini, imprese per la produzione di esplosivi, l'officina per l'assemblaggio di missili operativi e tattici, le unità della formazione nazionalista Azov, istruttori stranieri e mercenari". (Kiu)