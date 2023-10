Digitale: Unioncamere, 3.348 votanti hanno scelto i 6 "Top of the Pid" 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sistema di recupero dei materiali preziosi delle batterie al litio; una piattaforma per Smart City inclusive; un magazzino interamente "virtuale"; un sistema Pos basato sul cloud; una piattaforma che, attraverso il Metaverso, promuove il turismo dei borghi; un sistema di coordinamento (ovviamente digitale) per programmi di sviluppo per velivoli elettrici o a idrogeno. Questi, in sintesi, i sei progetti premiati al Top of the Pid, l'iniziativa promossa da Unioncamere – riferisce una nota – e Dintec, con la rete dei Pid - Punti impresa digitale delle Camere di commercio, per dare visibilità a iniziative e progetti innovativi di transizione digitale. La cerimonia di premiazione si svolge oggi, nell'ambito di Maker Faire, l'evento dedicato all'innovazione tecnologica promosso dalla Camera di commercio di Roma. (segue) (Com)