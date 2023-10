Digitale: Unioncamere, 3.348 votanti hanno scelto i 6 "Top of the Pid" 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 147 le candidature pervenute per questa edizione del Premio, per i sei ambiti individuati: Sostenibilità; Sociale; Manifattura intelligente e avanzata; Servizi e Commercio; Turismo; Nuovi modelli di business 4.0. Sebbene il maggior numero di candidature provenga dalle regioni del Nord Est (50), è tra le imprese del Mezzogiorno (seconda area geografica nella graduatoria in termini di idee presentate per il premio) che sono state individuati ben quattro dei sei vincitori di quest'anno. Veneto e Lombardia, comunque sono le regioni dalle quali sono pervenuti il maggior numero di candidature (rispettivamente 43 e 21), con Treviso e Verona che da sole ne contano 22. Oltre la metà delle 147 idee provengono da imprese del settore dei servizi e solo in un caso su cinque da imprese femminili. La sostenibilità, infine, l'ambito che ha ricevuto il maggior numero di candidature (29 per cento), seguita da Servizi e Commercio (24 per cento) e dai Nuovi modelli di business 4.0 (18 per cento). (Com)