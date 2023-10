Bosnia-Italia: il 23 novembre Business forum a Sarajevo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale organizza, in collaborazione con Ice Agenzia, il Business forum Italia-Bosnia Erzegovina che si terrà a Sarajevo il 23 novembre 2023. Lo rende noto la Farnesina attraverso un comunicato. L’evento sarà incentrato sui settori dell’agritech, della transizione verde e della siderurgia ed elettroindustria. L’iniziativa prevede lo svolgimento di una sessione plenaria istituzionale, tre tavoli di approfondimento tematico dedicati ai settori prioritari sopra menzionati ed incontri b2b (business-to-business). Il Business forum si inserisce nell’azione di rilancio delle relazioni politiche ed economiche bilaterali che il vicepresidente e ministro degli Esteri Tajani ha avviato in questo primo anno di governo e di sostegno italiano al percorso di integrazione europeo del Paese, al centro anche della sua missione a Sarajevo del marzo scorso e della riunione ministeriale con i Paesi dei Balcani occidentali a Roma dell’aprile scorso. (segue) (Com)