Bosnia-Italia: il 23 novembre Business forum a Sarajevo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- La Bosnia Erzegovina si configura come un mercato strategico per una pluralità di ragioni, fra tutte: stabilità monetaria grazie al cambio fisso con l’euro, vicinanza geografica, manodopera qualificata a costi contenuti, ma soprattutto per la disponibilità di risorse naturali e materie prime (idriche, boschive e minerarie) che contribuiscono a mantenere i costi energetici a livelli relativamente contenuti. Secondo i dati dell’Agenzia di statistica della Bosnia Erzegovina, nei primi otto mesi del 2023 l’Italia si colloca al secondo posto nella classifica dei principali partner commerciali del Paese e come primo fornitore del mercato locale, dove si registrano circa 100 società italiane che hanno effettuato investimenti diretti oppure hanno realizzato joint venture con partner locali. (Com)