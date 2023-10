Medio Oriente: ambasciatore israeliano a Mosca, Israele ha deciso di avviare operazione di terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha deciso di avviare un'operazione di terra nella Striscia di Gaza. Lo ha affermato in un'intervista all'agenzia di stampa "Tass" l'ambasciatore israeliano a Mosca, Alexander Ben Zvi. "Direi che la decisione è stata presa. La decisione riguarda il completamento dei nostri compiti: la distruzione di tutte le organizzazioni terroristiche di Hamas e la liberazione degli ostaggi", ha spiegato il diplomatico. "Questo non può essere fatto senza avviare un'operazione di terra. Pertanto, possiamo dire che la decisione è stata presa", ha proseguito Ben Zvi, senza tuttavia specificare quando l'operazione prenderà effettivamente il via. "Non dobbiamo dimenticare che abbiamo più di 1.400 morti. Dobbiamo fermare tutto questo", ha aggiunto l'ambasciatore israeliano. (Rum)