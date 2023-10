Medio oriente: Gentiloni, possibile nuova guerra mondiale a pezzetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le guerre in Ucraina e in Israele, "sembra avverarsi quella frase di Papa Francesco quando parlò di una possibile nuova guerra mondiale a pezzetti e siamo dentro un contesto che evoca quella preoccupazione". Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli affari economici e monetari nella Commissione europea, intervenendo durante la lezione aperta "Un'Europa protagonista? Sfide e opportunità in un mondo che cambia" in corso all'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. “Siamo in settimane terribili nelle quali in seguito all’attacco terroristico di Hamas a Israele è stato evocato l’11 settembre e lo ha fatto anche Biden dicendo ‘non dobbiamo ripetere gli errori’ fatti dopo l’11 settembre. È interessante partire dall’11 settembre perché quel giorno ha segnato uno squarcio in seguito a un decennio molto particolare. Dal crollo del muro di Berlino all’attentato alle Torri Gemelle abbiamo vissuto una specie di secondo decennio di belle epoque, come se il secolo scorso avesse voluto cominciare e concludersi con due decenni di belle epoque” ha spiegato Gentiloni. (segue) (Rem)