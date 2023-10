Medio oriente: Gentiloni, possibile nuova guerra mondiale a pezzetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La prima sfociò nella Prima Guerra Mondiale e può darsi che quel decennio sia l’anticipatore di una situazione gravissima come quella che stiamo attraversando. Quella 'bellE epoque' che poi è stata associata al famoso libro di Francis Fukuyama ‘La fine delle storia’ è stato un periodo in cui c’è stata la riunificazione della Germania, una Germania europea secondo gli auspici di Thomas Mann. C’è stata la grande speranza circa le trasformazioni della Russia in seguito al crollo dell’Unione Sovietica”, ha aggiunto Gentiloni, concludendo che “però non solo quell’epoca della 'belle epoque' è finita, la storia si è presa la sua rivincita. Qualcuno pensava che davvero fosse sul punto di esaurirsi", quindi: "Ci sfida una grandissima accelerazione della storia e quando ci interroghiamo sul ruolo dell’Europa dobbiamo fare i conti con questa accelerazione". (Rem)