Ucraina: telefonata Scholz-Zelensky su situazione nel Paese

- La situazione “politica, militare e umanitaria” in Ucraina è stata al centro del colloquio telefonico che il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha avuto oggi con il presidente del Paese aggredito dalla Russia, Volodymyr Zelensky. È quanto comunica il governo federale, aggiungendo che Zelensky ha informato Scholz sugli sviluppi degli ultimi attacchi russi contro l'ex repubblica sovietica. Inoltre, il capo dello Stato di Kiev ha ringraziato l'esecutivo tedesco “per il sostegno militare” all'Ucraina, in particolare per il “rafforzamento” della sua difesa aerea. A sua volta, Scholza ha ribadito “la continua e incrollabile solidarietà” della Germania con il Paese invaso dalla Russia, assicurando a Zelensky che questo appoggio continuerà, “anche nel settore militare, in stretto coordinamento con i partner europei e internazionali”. Il cancelliere e il presidente ucraino hanno, infine, convenuto di “proseguire il loro scambio costruttivo anche con riguardo al sostegno globale per una soluzione di pace” nell'ex repubblica sovietica e di “rimanere in stretto contatto”. (Geb)