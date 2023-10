Imprese: vicepresidente Lazio, al via bando da 5 milioni per Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'internazionalizzazione delle imprese nel Lazio "abbiamo deciso di stanziare oltre 9 milioni di euro, e oggi parte un bando da 5 milioni di euro soprattutto per sostenere le micro, piccole e medie imprese". Lo ha detto la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, commercio, artigianato, industria e internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli, nel corso della presentazione del nuovo bando per l'internazionalizzazione delle Pmi e le nuove strategie regionali, nella sede della Regione Lazio, a Roma. "L'export per le grandi imprese - ha aggiunto - nel Lazio va già benissimo, superiamo i 27 miliardi di euro. Ma vogliamo anche creare una cabina di regia con protagonisti le industrie le imprese, camera di commercio, ma soprattutto Mimit, ministero degli Esteri e Ice, per dare vere opportunità alle imprese: informazione, formazione e anche assistenza tecnica, per dare l'opportunità a tutti di poter esportare beni e servizi a livello internazionale. Una grande opportunità. Il bando partirà tra pochi giorni, e poi ce ne sarà un altro importante all'inizio del 2024", ha concluso Angelilli. (Rer)