Lombardia: Polis, più richieste per colf e baby sitter (59,7 per cento) rispetto a badanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- In Lombardia, in materia di collaboratori domestici, si registra una richiesta maggiore di colf e baby-sitter (59,7 per cento) rispetto a quella di badanti per gli anziani (40,3 per cento). È quanto emerge dai dati diffusi da INPS ed elaborati da PoliS-Lombardia, l'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia, che ha analizzato la situazione del lavoro domestico in tutte le province per il 2022. Con 174 mila (il 19,5 per cento del dato nazionale) lavoratori domestici dichiarati, la Lombardia è la regione con il maggior numero di addetti. In ogni area geografica regionale prevale la presenza di personale di origine straniera con punte rilevanti nell'area metropolitana di Milano l'84 per cento, Brescia il 76,1 per cento, Mantova il 77,3 per cento e Bergamo il 76,1 per cento. Guardando al dato territoriale, Milano e l'area metropolitana, compresa Monza Brianza, con 101.338 addetti, assorbe più della metà del fabbisogno regionale. "Regione Lombardia - spiega l'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini - è particolarmente attenta a questo settore. La Giunta ha destinato due milioni di euro per il “Bonus Assistenti familiari” e per “l'implementazione registri e sportelli”. La Lombardia ha inteso così valorizzare e sostenere il lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari in aiuto e tutela delle persone fragili e dei loro cari. Abbiamo favorito l'incontro tra la domanda di servizi domiciliari di cura e l'offerta di lavoro da parte degli assistenti familiari. In particolare, il Bonus Assistenti Familiari, richiesto da 600 persone, ha un valore di due milioni di euro". (segue) (Com)