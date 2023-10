Lombardia: Polis, più richieste per colf e baby sitter (59,7 per cento) rispetto a badanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta di colf, babysitter e altri collaboratori rispetto a quella di badanti per anziani, è molto marcata nell'area milanese (quasi due collaboratori su tre) mentre nel resto della regione il divario si assottiglia e addirittura, si inverte nelle province di Sondrio e Lecco uniche dove prevale la richiesta di badanti. L'indagine evidenzia come nel 2022 il settore delle collaborazioni domestiche, a livello nazionale, ha registrato una flessione occupazionale rispetto al 2021. Si è passati da 961.358 del 2021 a 894 mila del 2022. Anche la Lombardia si presenta nel decennio in flessione -3,5 per cento (pari a -6.409 addetti). Coinvolte gran parte delle province lombarde, in particolare Brescia e Mantova. Tiene, invece, Milano e la sua area metropolitana che si presentano nel decennio in leggera controtendenza +1,6 per cento. (Com)