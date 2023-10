Speciale energia: M5s, su comunità basta spot, Fratin ne riparli solo col decreto in mano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se non non fosse stato per il mix di coraggio e follia del M5s, le comunità energetiche sarebbero un'opportunità di cui oggi in Italia non se ne saprebbe nulla. Per farle definitivamente decollare, all'interno del Pnrr è stato previsto uno stanziamento di 2,2 miliardi. Manca però un tassello fondamentale nell'ingranaggio: un decreto attuativo". Lo dichiarano in una nota i senatori M5s in commissione Ambiente Gabriella Di Girolamo, Elena Sironi e Antonio Trevisi. "Da quando si è insediato l'esecutivo Meloni, esso è finito nella nebbia, e siamo finiti per aspettarlo come il Godot di Samuel Beckett. Il ministro Pichetto Fratin, novello Pulcinella, prometteva un anno fa tempi celerissimi", ricordano. "Lo stesso ministro nei mesi si è trasformato in mister 'a breve', e ha finito per attorcigliarsi in mezzo al suo vortice di annunci. Oggi - proseguono - ne è arrivato un altro, in cui brinda all'intesa raggiunta con l'Ue. Il decreto però ancora non c'è. Ci permettiamo di dare un consiglio a Fratin: basta spot. Parli di Cer solo quando avrà il decreto in mano e una penna per firmarlo. Di chiacchiere non ne possiamo ascoltare più, anche perché queste immonde tempistiche danno il polso di quanto il ministro abbia a cuore la transizione verso le rinnovabili, da indefesso venditore di sogni sul nucleare quale è. Ci vuole un po' di serietà, che finora in dodici mesi non si è mai vista", concludono Di Girolamo, Sironi e Trevisi. (Com)