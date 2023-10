Speciale energia: Roma, Francolini (Unindustria), Technopole unisce istituzioni, mondo accademico e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rome Technopole è un progetto che è "un impegno ambizioso di lungo periodo tra le istituzioni pubbliche, mondo accademico e tessuto produttivo per il futuro di Roma, del Lazio e del Paese". Lo ha detto il vicepresidente di Unindustria, Alessandro Francolini, nel corso della conferenza stampa per il conferimento del primo lotto del Rome Technopole nella Sala della Protomoteca del Campidoglio. "Per noi il Rome Technopole è una porta sul futuro nata per valorizzare le eccellenze dei nostri atenei e potenziare le sinergie con le filiere industriali strategiche, riunendo in un unico grande e riconoscibile polo multi-tecnologico per l'alta formazione e la ricerca su tre specializzazioni al centro delle grandi trasformazioni dei prossimi decenni: digitale, energia e salute", ha sottolineato. "Il Rome Technopole, infatti, - ha concluso - deve essere anche una delle risposte al paradosso dei laureati e professionisti qualificati che le imprese fanno fatica a trovare". (Rer)