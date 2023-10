Speciale energia: Lanzetta (Enel), Italia autonoma e indipendente con nuovi rigassificatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo i rigassificatori "penso che oggi in Italia sia indispensabile realizzare uno o due di questi nuovi impianti di rigassificazione, perché fa parte dell’autonomia e indipendenza di questo paese". Lo ha detto Nicola Lanzetta, direttore Italia gruppo Enel, a margine dell'evento ''Il Verde e il Blu Festival - Buone idee per il futuro del pianeta", organizzato oggi a Milano. "Noi stimiamo che per i prossimi anni un milione e 400 impianti possano diventare tre milioni. Bisogna essere sempre più resilienti perché ormai è sotto gli occhi di tutti che eventi così estremi, ondate di calore e alluvioni, diventeranno più frequenti - . Le reti che nascono da progettazioni di anni fa devono essere potenziati e più resilienti a questa tipologia di eventi" ha concluso. (Rem)