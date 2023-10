Speciale energia: Slovenia, governo prolunga regolamentazione prezzi energia per fasce più vulnerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Slovenia ha prolungato la regolamentazione dei prezzi dell'energia elettrica per la fascia più vulnerabile della popolazione anche per tutto il 2024. Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente, del clima e dell'energia, Bojan Kumer, il quale ha spiegato che dopo la scadenza della normativa attuale i prezzi al dettaglio dell'energia elettrica farebbero aumentare l'importo per le famiglie di circa il 30 per cento, motivo per cui il governo ha adottato un regolamento che mantiene il limite sui prezzi dell'energia per la parte più vulnerabile della popolazione. Kumer ha aggiunto che anche il prezzo del gas naturale sarà limitato fino al 30 aprile del 2024. (Seb)