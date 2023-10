Speciale energia: Roma, spazi verdi e laboratori di ricerca, più di 7.500 metri quadri per Technopole a Pietralata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il secondo lotto sarà composto da due nuovi edifici per un totale di circa 5.300 mq, organizzati in aree e servizi comuni, comprese le aree di rappresentanza, Aule e sale multimediali per attività didattiche e formative, laboratori di ricerca, aree per il trasferimento tecnologico e incubatori di impresa. Tutti gli edifici saranno caratterizzati dall'impiego delle più avanzate soluzioni tecnologiche che li renderanno autosufficienti dal punto di vista energetico, fortemente improntati alla circolarità delle risorse in uso e capaci di contribuire al cammino verso la decarbonizzazione e la piena neutralità climatica dell'area. "Per noi il Rome Technopole è una porta sul futuro nata per valorizzare le eccellenze dei nostri atenei e potenziare le sinergie con le filiere industriali strategiche - ha concluso Francolini -, riunendo in un unico grande e riconoscibile polo multi-tecnologico per l'alta formazione e la ricerca su tre specializzazioni al centro delle grandi trasformazioni dei prossimi decenni: digitale, energia e salute". (Rer)