Venezuela: gli Usa revocano le sanzioni, Maduro collabora sul rimpatrio dei migranti

- Gli Stati Uniti hanno annunciato mercoledì sera un importante alleggerimento delle sanzioni al settore petrolifero del Venezuela. Nelle stesse ore un aereo charter partito da Harlingen, in Texas, atterrava a Caracas con a bordo circa 130 migranti venezuelani, rimpatriati dopo essere entrati illegalmente negli Usa dal confine sud con il Messico: il primo volo tra i due Paesi dopo la sospensione dei collegamenti nel 2019. Il tema migratorio è una “parte chiave” del puzzle che ha portato all’accordo elettorale tra governo e opposizione venezuelana, firmato il 17 ottobre a Barbados, e alla conseguente revoca parziale delle sanzioni Usa al settore petrolifero di Caracas, spiega ad “Agenzia Nova” Mariano de Alba, analista di Crisis Group. “Per gli Usa era molto importante avere l’aiuto del governo di Maduro con i voli di rimpatrio”, sottolinea l’esperto. “Per questi accordi politici c’è bisogno di forti allineamenti” e il tema migratorio è un tema chiave per l’agenda del presidente statunitense Joe Biden in vista delle elezioni del 2024. (segue) (Res)