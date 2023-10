Venezuela: gli Usa revocano le sanzioni, Maduro collabora sul rimpatrio dei migranti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’alleggerimento delle sanzioni annunciato da Washington è significativo. Le autorità statunitensi hanno autorizzato per sei mesi le transazioni con entità venezuelane attive nel settore “oil and gas”. Una misura analoga è stata presa in relazione alle transazioni con Minerven, compagnia statale venezuelana attiva nel settore dell’estrazione aurea. Infine, il Tesoro ha rimosso il divieto di trading in relazione ai titoli sovrani venezuelani e alle azioni di Pdvsa, la società petrolifera statale. La Casa Bianca, precisa una nota del dipartimento di Stato, si aspetta che entro la fine di novembre vengano prese le misure per riabilitare tutti i candidati alle elezioni del prossimo anno e il rilascio di tutti i prigionieri politici statunitensi e venezuelani, pena una revisione delle concessioni. Ma mentre sul secondo punto il governo di Caracas ha mostrato buona volontà scarcerando mercoledì notte cinque prigionieri politici, sul primo sembra rimanere sulle sue posizioni. Il presidente dell’Assemblea nazionale venezuelana, Jorge Rodríguez, ha detto ieri che le persone inabilitate non potranno presentarsi alle elezioni presidenziali. Tra queste c’è Maria Corina Machado, la candidata favorita delle opposizioni. (segue) (Res)