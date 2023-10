Venezuela: gli Usa revocano le sanzioni, Maduro collabora sul rimpatrio dei migranti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La lingua dell’accordo non garantisce che tutti i candidati saranno in grado di correre”, spiega De Alba, parlando di un linguaggio vago che lascia spazi di manovra. Secondo l’esperto non è chiaro se la mancata riabilitazione di Machado costituisca o meno per Washington una linea rossa. Alcuni settori negli Stati Uniti, chiarisce l'analista, vedrebbero di buon occhio un coordinamento interno all’opposizione venezuelana per sostituire il candidato vincitore delle primarie qualora questi non venisse riabilitato. Uno scenario possibile nel quadro di un'opposizione frammentata che non accetterebbe in blocco di boicottare le elezioni. (segue) (Res)