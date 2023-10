Venezuela: gli Usa revocano le sanzioni, Maduro collabora sul rimpatrio dei migranti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’opposizione più debole e un contesto internazionale in profondo mutamento stanno dando una mano al presidente venezuelano. “Il contesto sta aiutando Maduro: la guerra in Ucraina e ora nel Medio Oriente creano incertezza economica, e anche se il Venezuela non è nella posizione di sostituire il petrolio da Russia o Medio Oriente la realtà è che potrebbe aiutare in modo parziale a limitare un enorme aumento del prezzo del greggio”, spiega De Alba. “Maduro è anche aiutato dal tema della migrazione. C’è interesse enorme da parte degli Usa a controllare la migrazione, e anche da parte di diversi paesi dell’America latina, molti dei quali pensano che una revoca delle sanzioni potrebbe migliorare la situazione economica e ridurre i flussi”. (Res)