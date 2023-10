Turismo: Lupoi (Speri), settore ospitalità in forte crescita, aumentano presenze a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi mesi del 2023, i pernottamenti di “non residenti” nelle strutture ricettive ammontano a 12,7 milioni, il doppio di Spagna e Francia. Lo ha dichiarato l'architetto Francesco Lupoi, a margine dell'Ithic 2023 (Italian hospitality investment conference), conferenza nazionale interamente dedicata a investimenti e real estate nel settore alberghiero, che quest'anno ha riunito a Roma esperti e professionisti del settore immobiliare, finanziario, alberghiero. “Con cinque milioni di presenze nazionali – ha proseguito – l'Italia ha raggiunto i livelli pre-Covid. Roma, in particolare, sta ritrovando il suo glamour, diventando una delle destinazioni più affascianti nel mondo. Le presenze nella Capitale hanno visto un aumento rispettivamente del 176,46 per cento e del 190,30 per cento rispetto al 2021". "Negli ultimi anni – ha sottolineato – stiamo assistendo a cambiamenti strutturali nel settore dell'ospitalità, accelerati dalla crescente attenzione a un'offerta più autentica, locale e sostenibile. I viaggiatori post-Covid, dagli ostelli al lusso, non cercano solo un luogo dove soggiornare, ma esperienze uniche e autentiche”. (segue) (Com)