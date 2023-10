Turismo: Lupoi (Speri), settore ospitalità in forte crescita, aumentano presenze a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lupoi, che è partner di Speri, Studio di ingegneria e architettura, specializzato nella progettazione e costruzione, ha preso parte all'Ithic con il team specializzato della LupoiDesignStudio ltd, società nata per sviluppare nuovi progetti nel settore del design di interni, con un focus sull'edilizia alberghiera e degli uffici, orientata all'innovazione dei materiali, alla ricerca di spazi umano-centrici e alla qualità estetica e ambientale di questi per i loro utilizzatori. All'Ithic, LupoiDesignStudio ltd ha presentato, con il suo direttore creativo, Massimo Barbera, lo speech "New standards, profitable concepts, well-designed hotels", per approfondire le nuove tendenze del settore dell'ospitalità e condividere idee innovative con i leader del settore. "A Roma – ha sottolineato Lupoi – la rinascita della dolce vita è evidente dalle molteplici ristrutturazioni nel centro storico, sull'iconica Via Veneto e dalle tante nuove aperture che vedranno nei prossimi anni una città totalmente trasformata". (segue) (Com)