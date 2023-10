Turismo: Lupoi (Speri), settore ospitalità in forte crescita, aumentano presenze a Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo fervore si riscontra in tutto il Paese, con un interesse sempre maggiore per i resort. Toscana, Sardegna e Puglia sono mete già tra le più richieste, alle quali se ne aggiungeranno presto molte altre, se sapremo investire sulle infrastrutture. L'interesse per la Sicilia è emblematico di come si potrebbe fare di più e meglio. Attualmente – ha sottolineato Lupoi – stiamo lavorando, citando unicamente i cantieri di Roma, all'hotel Alexandra, al Baccarat, al Four Seasons e Tsh a San Lorenzo. Inoltre, collaboriamo con Mtk per l'intervento di rigenerazione urbana alla stazione Tiburtina e Colliers per il progetto di trasformazione dell'ex sede centrale della Banca Nazionale del Lavoro a Via Veneto. Ithic è quindi una straordinaria opportunità di apprendimento e networking, utile per continuare a contribuire alla trasformazione positiva del settore alberghiero nel nostro Paese", ha concluso. (Com)