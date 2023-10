Trasporti: Fit-Cisl Lazio, ok Assemblea capitolina su affidamento in house Tpl è buona notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ok dell'Assemblea capitolina all'affidamento in house del Trasporto pubblico locale ad Atac "è una buona notizia. Da sempre ribadiamo un concetto: a nostro parere, i trasporti in una città complessa come Roma devono essere pubblici, perché non si può subordinare ai privati e alla logica del profitto l'universalità del servizio, ovvero il diritto di tutti i cittadini, nel centro come nelle periferie, a una mobilità che sia gestita da chi tutela l'interesse collettivo". È quanto dichiara il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, aggiungendo che "privatizzare un servizio pubblico essenziale è sempre, a nostro parere, una sconfitta per la collettività e per lo stato sociale. Crediamo che vada sfatata la narrazione secondo cui pubblico significa inefficiente e privato è invece sinonimo di funzionante: studi empirici comprovano che si tratta semplicemente di un falso mito, come dimostrato dal professor Massimo Florio, dell'Università di Milano, nel suo libro The Great Disvestiture". (segue) (Com)