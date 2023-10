Trasporti: Fit-Cisl Lazio, ok Assemblea capitolina su affidamento in house Tpl è buona notizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per restare su Roma, iniziative quali l'abbonamento annuale Atac a soli 50 euro per gli under 19, ad esempio, sarebbero state molto più complesse da ottenere con un privato. La sfida da vincere – prosegue il sindacalista - è quella di mantenere insieme il carattere pubblico, l'efficienza dei servizi resi e lo sviluppo di una mobilità sempre più integrata e sostenibile, considerando la centralità che l'azienda ricopre in qualità di Maas operator e negli investimenti di rafforzamento infrastrutturale. L'auspicio è che il contratto di servizio che si andrà a definire ponga prospettive di efficienza e anche di innovazione sulle quali valorizzare tutto il personale Atac. Uno sforzo che richiederà l'impegno comune di tutte le parti in causa: un trasporto pubblico funzionante è cruciale per una città che ha l'estensione chilometrica, la densità demografica e il valore economico-sociale di Roma". (Com)