Migranti: Mattarella, compito comunitario più urgente dopo eventi drammatici Medio Oriente

- “Il tema delle immigrazioni irregolari, con il dramma dei minori non accompagnati, si inserisce in questo quadro. Appare forse incongruo definire emergenza un fenomeno con il quale ci si confronta da anni”. A dirlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia, al Quirinale, con i prefetti e con i consiglieri di prefettura di nuova nomina. “L’Unione europea sembra, finalmente, averne colto la natura non congiunturale e la necessità di affrontarlo alla radice e in maniera solidale, come compito comunitario, ancora più urgente alla luce dei drammatici avvenimenti in Medio Oriente”, ha concluso. (Rin)