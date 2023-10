Camera: dal 23 ottobre allestimento dipinti "La natura morta, dal XVII al XX secolo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da lunedì 23 ottobre e fino a metà dicembre, nella sala Aldo Moro della Camera dei deputati, sarà possibile visitare il nuovo allestimento di dipinti "La natura morta, dal XVII al XX secolo nella collezione della Camera dei deputati" al quale è dedicato anche un approfondimento nel sito Arte.Camera.it. Lo rende noto Montecitorio. Successivamente, e fino al mese di gennaio, saranno esposti i dipinti della collezione "Immagini di Maria, tra il XVI e il XIX secolo". La sala Aldo Moro è destinata ad allestimenti temporanei di opere d'arte della Camera, in deposito e di proprietà, collocate in locali del Palazzo non accessibili al pubblico: da un lato per consentire la visita dei cittadini, in particolare nel corso dell'iniziativa Montecitorio a porte aperte e delle scolaresche, e dall'altro per pubblicare sul sito Arte.Camera.it un percorso virtuale di visita con informazioni aggiornate e materiale inedito. (Com)