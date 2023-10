Sicurezza: Piantedosi, attività prefetti è cuore della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I prefetti devono avere uno sguardo che va oltre le emergenze per dare risposte durevoli ai cittadini” perché “uno sguardo lungimirante è il primo passo per superare criticità e sfide sempre più complesse e inedite. La sicurezza delle comunità è l’orizzonte verso cui l’azione prefettizia deve essere orientata”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della cerimonia, al Quirinale, con i prefetti e con i consiglieri di prefettura di nuova nomina. Le attività dei prefetti - ha poi aggiunto - sono “il cuore della Repubblica” anche perché “non c’è emergenza in cui non siano chiamati a coordinare la presenza tangibile dello Stato sul territorio”. Dunque “ai prefetti è richiesto di essere promotori di unita e coesione sociale ma anche propulsore per lo sviluppo dei territori. Compiti non facili che richiedono senso dello Stato”, ha concluso. (Rin)