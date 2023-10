Milano: Carabinieri di Corsico arrestano due persone per rapina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del pomeriggio del 17 Ottobre, i Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R.M. della Compagnia Carabinieri di Corsico hanno arrestato, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Milano, su richiesta della locale Procura della Repubblica, due soggetti di nazionalità italiana, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di rapina. Uno dei due soggetti è indagato anche per ricettazione di due motocicli e per altre due rapine perpetrate autonomamente. Le misure scaturiscono dall’attività investigativa, avviata dalla Sezione Operativa dei Carabinieri di Corsico nel mese di aprile 2023, che ha consentito di ricostruire in maniera dettagliata tre distinte rapine ai danni di un istituto di credito di Settimo Milanese e due supermercati di Buccinasco. Le indagini svolte nell’immediatezza sono state sviluppate attraverso un’attenta analisi dei sistemi di videosorveglianza, l’acquisizione delle dichiarazioni di oltre dieci testimoni ed un’accurata opera di sopralluogo che ha permesso di individuare i due soggetti, uno dei quali pregiudicato per reati specifici, nonché i motocicli provento di furto utilizzati per commettere le rapine. Gli arrestati sono stati condotti presso il carcere di San Vittore, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. (Com)