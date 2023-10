Milano: Carabinieri di Corsico arrestano due persone per rapina -Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Nel corso del pomeriggio del 17 Ottobre, i Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R.M. della Compagnia Carabinieri di Corsico hanno arrestato, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Milano, su richiesta della locale Procura della Repubblica, due soggetti di nazionalità italiana, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di rapina. (Video: Carabinieri di Milano) (Com)