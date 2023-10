Roma: Gualtieri, proteste su aumento licenze taxi ma ne servono mille e andiamo avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'aumento delle licenze dei taxi "ci sono delle proteste ma è una cosa che va fatta. Il servizio taxi fino ai primi mesi di quest'anno non era in una condizione di inadeguatezza, il trend di aumento dei turisti ha creato una difficoltà, la doppia guida non è sufficiente". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un'intervista televisiva a Tgcom24. "Abbiamo aspettato la nuova norma, non aiuta molto ma non voglio fare polemiche, perché abbiamo aspettato e un minuto dopo che la norma è uscita ho convocato i tassisti e ho detto che Roma aumenterà le licenze per mille nuove auto bianche", ha aggiunto. "Non possiamo monitorare con un Gps i taxi dove vanno, per legge è vietato - ha spiegato -, avevamo chiesto che l si potesse prevedere in legge: non a scopo punitivo ma per tenere d'occhio il servizio ed eventualmente inviare navette o servizi di supporto. Detto questo le nuove licenze servono comunque, altro è l'aggiornamento delle regole di taxi ed Ncc che sono ferme a un'era pre-digitale, quando non c'era Uber e le applicazioni". (Rer)