Germania: Soeder (Csu), popolari pronti a governare con socialdemocratici

- I popolari di Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), principale gruppo di opposizione al Bundestag, sono pronti a governare in Germania con il Partito socialdemocratico tedesco (Spd), qualora rompesse la coalizione con Verdi e Partito liberaldemocratico (Fpd). È quanto dichiarato dal presidente della Csu e primo ministro della Baviera, Markus Soeder, secondo cui la maggioranza che sostiene l'esecutivo del cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz è “al ko”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per Soeder Spd, Verdi e Fdp non sono in grado di far fronte alla “grande sfida” rappresentata per la Germania dalla gestione della questione migratoria. Soeder ha quindi evidenziato che “è necessario un nuovo governo”, con i popolari disponibili ad allearsi con i socialdemocratici. Tuttavia, le dichiarazioni del primo ministro bavarese non sembrano essere state coordinate con il presidente della Cdu, Friedrich Merz. Fonti nella dirigenza del gruppo parlamentare dei popolari hanno affermato che “esiste un solo governo federale, la questione non si pone”. Inoltre, lo stesso Soeder non ha accennato ad alcun accordo con Merz su un possibile ingresso di Cdu e Csu in un esecutivo con la Spd. Per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'impressione è che, con le sue affermazioni, il primo ministro della Baviera intenda “tornare sulla scena politica nazionale” con forza. Quando al portavoce del governo federale, Steffen Hebestreit, è stato chiesto ciò che Scholz pensi delle dichiarazioni di Soeder, il funzionario ha risposto: “Niente”. (Geb)